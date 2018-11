Avaí x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e escalações do possível jogo do acesso

Avaí e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio da Ressacada, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida vale o acesso para a Série A para as duas equipes, que ocupam terceira e quarta posição na tabela de classificação. Um empate pode garantir a classificação para as duas equipes, desde que o CSA não vença o Juventude.

Avaí x Ponte Preta terá transmissão do SportTV para todo o Brasil. Além de poder acompanhar de perto o time subir de divisão mais uma vez, os torcedores do Avaí vão acompanhar outro momento histórico na partida: a despedida do meia Marquinhos. O veterano de 37 anos vai se aposentar nesta temporada após quase 20 anos no futebol. Só pelo Avaí, clube onde foi revelado, foram quatro passagens.

O Avaí chega para o jogo com 60 pontos conquistados, mesmo número do Goiás, e ainda pode terminar como vice-campeão. Para isso, precisa torcer para um tropeço da equipe goiana contra o Brasil de Pelotas. Em caso de empate no Serra Dourada, uma vitória da equipe catarinense garante a segunda posição. Em caso de vitória do Brasil de Pelotas, um empate basta para o Avaí garantir o vice. Também existe a possibilidade da equipe perder sua vaga. Neste caso, Ponte Preta e CSA precisariam ganhar seus confrontos.

Com 59 pontos ganhos, mesmo número do CSA, a Ponte Preta leva vantagem na tabela por conta do saldo de gol: 12 contra 10. Para não depender de outros resultados, a equipe comandada por Gilson Kleina precisa de uma vitória. No caso de um empate no Sul, a Ponte precisa torcer para o CSA não derrotar o rebaixado Juventude. Já se o time de Campinas perder para os catarinense, precisará torcer para o CSA também perder para Juventude e o Atlético-GO não derrotar o Paysandu, em Belém. Se os goianos venceram, a disputa será no saldo de gols e a Ponte tem atualmente 12 contra 3 do Atlético.

Escalações de Avaí x Ponte Preta

Avaí: Aranha (Rubinho); Guga, Betão, Marquinhos Silva e Iury; Judson, Matheus Barbosa, Pedro Castro e Renato; Getúlio e Daniel Amorim (Rodrigão). Técnico: Geninho

Ponte Preta: Ivan, Ruan, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; Nathan, Lucas Mineiro, Tiago Real e Matheus Vargas; André Luis e Júnior Santos. Técnico: Gilson Kleina