Avaí e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h, na Ressacada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

Com apenas 17 pontos, o Avaí é o lanterna do Brasileirão e dificilmente escapará do rebaixamento. O Santos, por sua vez, está em terceiro lugar na tabela, com 58 pontos.

Últimos jogos do Avaí (todos pelo Brasileirão)

3/11 - Goiás 2 x 0 Avaí

30/10 - Avaí 1 x 3 Fortaleza

27/10 - Avaí 1 x 2 Palmeiras

20/10 - São Paulo 1 x 0 Avaí

17/10 - Avaí 0 x 2 Inter

13/10 - Ceará 1 x 0 Avaí

Últimos jogos do Santos (todos pelo Brasileirão)