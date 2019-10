Avaí x Vasco: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Na vice-lanterna do Brasileirão o Avaí recebe o Vasco na Ressacada, em Florianópolis, nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela 24ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Avaí vem de três derrotas seguidas na competição e enfrenta dificuldades para deixar a zona de rebaixamento. São sete pontos de diferença para o 16º colocado, o Ceará, que tem 23. O Vasco ocupa o 13ª posição na tabela, com 27 pontos. A equipe tem a mesma pontuação do Botafogo, 12º colocado e último time na área de classificação para a Copa Sul-Americana.

Últimos jogos do Avaí no Brasileirão

6/10 CSA 3 x 1 Avaí

30/09 Avaí 0 x 2 Bahia

26/09 Grêmio 6 x 1 Avaí

23/09 Avaí 1 x 1 Atlético-MG

15/09 Athletico-PR 0 x 1 Avaí

Últimos jogos do Vasco no Brasileirão

5/10 Vasco 0 x 1 Santos

2/10 Atlético-MG 1 x 2 Vasco

29/09 Corinthians 1 x 0 Vasco

22/09 Vasco 1 x 1 Athletico-PR

14/09 Chapecoense 1 x 2 Vasco