Avaí x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Avaí e Vasco fazem nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), a segunda partida entre eles pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. No primeiro confronto, disputada em São Januário, no Rio, o time carioca levou a melhor: 3 a 2.

Avaí x Vasco terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV 3, além de acompanhamento em tempo real do Estado .

Por ter vencido a primeira partida, o Vasco joga por empate para seguir adiante na competição. O time catarinense se classifica com triunfo por dois ou mais gols. Vitória do Avaí por um gol de diferença vai levar a decisão da vaga para os pênaltis.

O Vasco passa por momentos complicados. Apesar de estar na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, o time vive crise interna, motivada por atrasos de salários e como o afastamento do meia Tiago Galhardo do grupo.

O Avaí vai tentar aproveitar justamente essa pressão sobre o time carioca, além do fator casa, para conseguir boa vitória e a classificação. Alberto Valentim, técnico do Vasco, terá o argentino Maxi Lopez à disposição. Geninho, treinador do Avaí, promete que seu time vai jogar "em cima" do adversário.