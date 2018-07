Avalanche provoca queda de alambrado na classificação do Grêmio

PORTO ALEGRE - A classificação do Grêmio para a fase grupos da Copa Libertadores ficou marcada por uma cena triste e quase virou tragédia. Ao comemorar o gol de Elano, que garantiu a vitória no tempo normal por 1 a 0, sobre a LDU (Equador), os gremistas fizeram a tradicional avalanche, na arquibancada térrea atrás de uma das traves. O acúmulo de torcedores nas grades fez com que parte do alambrado rompesse, com muitos gremistas caindo no fosso. Pelo menos oito deles precisaram de atendimento médico, sem nenhum caso grave.

A avalanche chegou a ser proibida antes da abertura do novo estádio, por questões de segurança, e só foi permitida após um acordo do Grêmio com a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Na inauguração, contra o Hamburgo, dia 8 de dezembro, a comemoração foi liberada.

O projeto inicial da Arena já previa a realização da avalanche, atrás dos gols, com capacidade para 10 mil pessoas em pé, ou 5 cinco mil sentadas, em caso de instalação de cadeiras.