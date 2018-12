Avanti sobe 20% e torcida do Palmeiras protesta nas redes sociais

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a mudança de preços do programa de sócio-torcedor Avanti. Os reajustes de 20% nas mensalidades estão causando reclamações da torcida nas redes sociais. Além da críticas feitas individualmente por dezenas de torcedores, o movimento Ocupa Palestra divulgou um documento de protesto no qual pede esclarecimentos sobre o porcentual de aumento, superior aos índices de inflação.

"O Avanti é um patrimônio da instituição, um projeto que deveria agregar e unir os torcedores, aproximá-los do clube e criar um canal de relacionamento entre as partes. De algum tempo para cá, entretanto, o programa faz o caminho inverso, tornando-se um verdadeiro pedágio para a compra de ingressos - isso quando estão disponíveis e o site funciona", diz o grupo de palmeirenses que tenta também reverter os bloqueios das ruas do entorno do Allianz Parque nos dias de jogos.

Em outro trecho da carta, os palmeirenses afirmam que o programa acaba dividindo a torcida. "Não bastasse o ilegal cerco que nos divide, o preço dos ingressos - e consequentemente do Avanti - está criando uma casta de torcedores que tem o privilégio de assistir aos jogos no estádio."

O clube justifica os aumentos do programa, uma das principais fontes de receita do Palmeiras, informando que não foram feitas alterações de preço nos últimos dois anos. O clube oferece desconto de 10% para quem fizer em janeiro o pagamento anual da matrícula, podendo parcelá-lo em até quatro vezes.

Com os reajustes, as mensalidades mais baratas (categoria bronze) passam de R$ 14,99 para R$ 17,99. O plano chamado "prata superior" passa de R$ 64,99 para R$ 77,99. Já o plano diamante, que custava R$ 649,99, passará a R$ 779,99.

Além do reajuste, o regulamento também traz mudanças na contagem do rating. O sócio que adquirisse ingresso e não fosse ao jogo era penalizado em dez pontos. A partir de 2019, a multa será de 25 pontos. Com isso, o clube pretende diminuir o número de cadeiras vazias.

Seja sócio Avanti! Tenha reajuste de 20% no ano e receba: Cerco na rua Tiro de borracha da PM se resolver comemorar Serviço caindo ou abrindo 1h antes da pré venda Cerveja no estádio? Não pode! Bandeira? Não pode! Cara pintada? Não pode! Gritar gol? Olha.. ainda pode. Ainda. — Bruno Ancona ? (@anconabruno) 19 de dezembro de 2018

144,99 R$. CENTO E QUARENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS. Com esse valor,deveríamos ter cerveja grátis e os atendentes do avanti reservando ingresso para nós. Fim. — Thiago Giannella (@giannellaSEP) 19 de dezembro de 2018