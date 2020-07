Avelar festeja classificação e vê o Corinthians forte: 'Essa camisa pesa muito'

Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Oeste, neste domingo, em Barueri (SP), o zagueiro Danilo Avelar deixou de lado a situação delicada vivida pelo Corinthians na última rodada da fase de grupos e prometeu um time forte no mata-mata do Campeonato Paulista.

"Demos o nosso máximo e conseguimos o objetivo. Chegamos e quando o Corinthians chega, a gente sabe e todo mundo sabe que essa camisa pesa muito. Chegamos!", vibrou o jogador em entrevista ao canal oficial do clube alvinegro.

O time do técnico Tiago Nunes chegou à 12.ª e última rodada com chances de ser eliminado. A equipe precisava vencer o Oeste e ainda contar com a ajuda do São Paulo, que venceu o Guarani por 3 a 1, para avançar na competição.

"Como eu tinha dito esses dias, continha matemática, probabilidade, e a gente ia dar o nosso máximo. A gente fez por merecer. Muito feliz, primeiramente pela classificação", acrescentou o jogador, antes de dedicar o gol marcado ao novo filho ou filha que está por nascer.

Na próxima fase, o Corinthians terá pela frente o Red Bull Bragantino, dono da melhor campanha da competição. Para o duelo, a equipe não deverá contar com o atacante Mauro Boselli. O argentino foi internado após o jogo deste domingo com uma fratura na face e será submetido a uma cirurgia ainda nesta segunda-feira. O clube não informou mais detalhes sobre a situação do atleta.