Avenida x Inter: onde assistir ao vivo na TV a partida pelo Gaúcho

Na cola do líder Grêmio, o Internacional visita o Avenida, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Este é o último jogo do Colorado antes dele estrear na Copa Libertadores.

Onde assistir Avenida x Inter?

Avenida x Inter terá a transmissão da TV Globo (para o Rio de Grande do Sul) e Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes entrarão em campo em lados distintos na tabela do Gaúcho. O Internacional é o segundo colocado, com 13 pontos, quatro a menos que o líder Grêmio. O Avenida aparece na 10ª colocação, com seis pontos, ameaçado de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.

O Internacional fará seu último jogo antes de estrear na Copa Libertadores, dia 6 de março, contra adversário que saíra da pré-Libertadores, ainda não definido. O clube comandado por Odair Hellmann vem de vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, resultado que ampliou para quatro jogos sua sequência sem derrota no estadual.

O Avenida chamou a atenção do Brasil e quase protagonizou a maior zebra da Copa do Brasil deste ano na última quarta-feira, quando chegou a abrir 2 a 0 contra o Corinthians, em plena arena corintiana, mas não resistiu a pressão e foi derrotado por 4 a 2. No Gaúcho, a equipe vem de derrota por 1 a 0 para o São Luiz e após encarar o Inter,a vai ter pela frente o Novo Hamburgo.