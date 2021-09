Avião da seleção alemã faz pouso inesperado na Escócia por 'motivos de segurança'

A seleção alemã passou por alguns momentos de tensão nesta quarta-feira. O avião no qual a equipe estava voltando da Islândia teve de pousar inesperadamente em Edimburgo, na Escócia, por "motivos de segurança". A informação foi divulgada pela Federação Alemã de Futebol (DFB, sigla em alemão).

O voo estava programado para acontecer de maneira direta, entre as cidades de Reykjavik, capital islandesa, a Frankfurt, na Alemanha. O exato motivo da aterrissagem de última hora não foi explicado. “Correu tudo bem, de uma forma muito profissional”, disse a DFB em sua conta no Twitter.

A aeronave era operada pela companhia charter lituana KlasJet e deveria chegar a Frankfurt ao amanhecer. Segundo a federação, um avião decolou da Alemanha nesta quinta-feira com destino a Edimburgo para repatriar a delegação.

O capitão da seleção nacional, Manuel Neuer, Serge Gnabry e Joshua Kimmich, os três do Bayern de Munique, não estavam no avião porque planejavam pegar um avião direto para Munique nesta quinta-feira.

A Alemanha jogou e venceu a Islândia por 4 a 0 nesta quarta-feira, em uma partida de qualificação para a Copa do Mundo Qatar-2022. Com a vitória, a equipe se isolou na liderança do Grupo J, com 15 pontos.