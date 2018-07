Avião da seleção brasileira terá grafite especial de osgêmeos

BELO HORIZONTE - O avião que vai conduzir a seleção brasileira para os jogos da Copa foi decorado com uma proposta nada convencional dos artistas plásticos Gustavo e Otávio Pandolfo, osgêmeos. Por uma semana, os grafiteiros mais famosos do País mergulharam no trabalho inusitado de decorar a aeronave.

Foi no hangar da Gol em Confins, em Belo Horizonte, que eles deram forma e cor ao projeto, inédito na carreira deles. Gustavo Pandolfo explica que a ideia de grafitar um avião nasceu há cerca de um ano, e não tinha nenhuma ligação com a Copa. "Já tínhamos pintado trem de passageiros e inúmeras outras coisas, mas nunca tínhamos pintado um avião. Foi quando procuramos a Gol e o projeto tomou forma."

Feita a parceria, surgiu o conceito: levar os passageiros para as nuvens em uma espécie de brincadeira. Nas cores do Brasil, vários rostos que representam a população estampam a fuselagem. "Pensamos naquele sujeito que está esperando um voo e, de repente, aparece um avião desse jeito e muda o cotidiano dele", afirma Gustavo.

O maior desafio, segundo ele, foi concretizar num "suporte" nada convencional o que eles tinham pensado. O trabalho consumiu 1.200 latas de spray de uma tinta especial chamada MTN, importada da Espanha. E o resultado agradou. "Realmente ficou muito bonito, superou nossas expectativas."

Enquanto atraem as atenções do País com o avião grafitado, osgêmeos dão os retoques finais em um outro projeto, a exposição A Ópera da Lua, que marca a volta da dupla às galerias da capital paulista após quatro anos. A mostra será aberta no dia 29 de junho e, ao público, a partir do dia 1º de julho. Entre outras peças, serão 30 pinturas, três esculturas e uma instalação musical. A exposição será no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda.