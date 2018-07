Avram Grant, ex-Chelsea, assume o Partizan Belgrado O Partizan Belgrado anunciou nesta sexta-feira que o israelense Avram Grant é o novo técnico da equipe e chega com o objetivo de classificar o atual vencedor do Campeonato Sérvio para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O clube não especificou os detalhes do contrato, dizendo em seu site oficial que o ex-treinador do Chelsea será pago "em linha com os limites realistas do clube".