Aylon celebra gol no fim de semana e oportunidades no Inter Aos poucos, Aylon vai se firmando como boa opção para o técnico Argel Fucks no Internacional. No domingo, por exemplo, foi lançado logo no primeiro tempo e ajudou na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, que classificou o time colorado à semifinal do Campeonato Gaúcho, com um gol. O bom momento foi celebrado pelo atacante nesta terça-feira.