Ayrton diz que revés deve servir de 'lição' ao Palmeiras O lateral-direito Ayrton, que substituiu Weldinho durante a vexatória goleada por 6 a 2 sofrida diante do Mirassol, na última quarta-feira à noite, fora de casa, ressaltou que a derrota precisará ser encarada como um aprendizado para o elenco palmeirense. O jogador não escondeu abatimento com o revés, mas enfatizou que é preciso focar os próximos desafios do time, que sábado enfrentará o Linense, pelo Paulistão, no Pacaembu, mesmo palco da partida decisiva de terça-feira, contra o Tigre, pela Copa Libertadores.