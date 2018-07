Ayrton e Gabriel ganham moral com Oswaldo após gols pelo Flamengo A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Joinville, domingo, no Maracanã, marcou a reabilitação do time após três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e foi definida por dois heróis improváveis: o lateral-direito Ayrton e o meia Gabriel, que marcaram os gols da partida e ganharam moral com o técnico Oswaldo de Oliveira.