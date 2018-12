Ayrton Lucas deixa o Fluminense e é anunciado como reforço do Spartak Moscou

O Fluminense perdeu nesta segunda-feira uma de suas principais peças da temporada 2018. O Spartak Moscou anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas junto ao clube carioca. O jogador de 21 anos já havia viajado à Rússia para realização de exames médicos e, agora, assinou contrato.

O Spartak não informou os detalhes da contratação e nem os valores envolvidos. Especula-se, porém, que o clube russo tenha desembolsado cerca de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões), dos quais o Fluminense terá direito a 50%, já que detinha metade dos direitos econômicos do atleta.

Revelado na base do Fluminense, Ayrton Lucas chegou a ser emprestado ao Madureira e ao Londrina antes de se destacar e dominar a titularidade na lateral esquerda. O jogador foi um dos destaques da fraca temporada do time, principalmente na Copa Sul-Americana, em que os tricolores foram às semifinais. Por isso, despertou também o interesse de outros clubes brasileiros.

Esta foi a segunda peça do elenco perdida neste fim de temporada pelo Fluminense, que já havia vendido o volante Richard ao Corinthians. Em seu novo clube, Ayrton Lucas terá a companhia de três brasileiros: o volante Fernando e os atacantes Pedro Rocha, ambos ex-Grêmio, e Luiz Adriano, ex-Inter.