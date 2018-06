Ayrton Lucas lamenta sequência ruim e vê parada benéfica para o Fluminense

Em baixa neste momento da temporada, o Fluminense vem de três derrotas consecutivas e quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A fase não é boa, e o lateral Ayrton Lucas reconheceu isso. O jogador, no entanto, lembrou que estes jogos aconteceram fora do Rio. O único deles que o time tricolor mandou foi o clássico com o Flamengo, na derrota por 2 a 0 em Brasília.

"A gente estava em um momento muito bom no campeonato e sabíamos que essa sequência fora de casa era muito difícil. Infelizmente, tivemos uma sequência ruim, mas não adianta ficarmos nos lamentando, sabíamos da qualidade dos adversários. Agora, é pensar no que a gente vem errando para não repetir os erros. Temos um jogo muito importante em casa", considerou nesta segunda-feira.

Outro ponto destacado por Ayrton Lucas como fundamental para a queda de rendimento do Fluminense foi o número de baixas por problemas físicos. O próprio lateral voltou na última rodada, na derrota para o Atlético-MG, após um mês afastado por contusão. Até por isso, avaliou que a pausa o calendário brasileiro para a Copa do Mundo será benéfica para a equipe.

"São muito jogos seguidos, a gente acaba perdendo jogadores por contusão, por cartão e eles fazem falta para a gente. Os jogadores que entraram estavam fazendo um bom trabalho, mas acho que essa parada pode servir para a gente pensar bastante. Sabemos que o Brasileirão é muito difícil, então temos que estar bem atentos", disse.

Nesta quarta, o Fluminense faz seu último jogo antes da parada, diante do Santos, no Maracanã. "Tentamos deixar isso para trás. A gente tem que pensar jogo a jogo, porque é um campeonato muito longo, sem muito tempo para treinar. Temos um jogo muito difícil contra o Santos e sabemos que a vitória é importante antes dessa parada", declarou Ayrton Lucas.