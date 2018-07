Ayrton prega 'seriedade e humildade' para ganhar posição no Flamengo Depois dos dois dias de descanso dados pela comissão técnica, os jogadores do Flamengo se reapresentaram nesta quarta-feira no Rio. Como não poderia deixar de ser, o assunto ainda era a vitória do domingo sobre o Joinville, por 2 a 0, e o golaço de falta de Ayrton, que abriu caminho para o resultado. O lateral celebrou o feito, e agora espera se firmar como titular da equipe.