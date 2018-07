Ayrton quer Fla cauteloso contra o Grêmio para voltar a vencer no Maracanã Neste Campeonato Brasileiro, o Flamengo detém uma das piores campanhas dentro de casa. São cinco derrotas em sete jogos disputados no Maracanã. Neste sábado, o time vai tentar melhorar esta sequência de jogos contra o Grêmio. Para o lateral-direito Ayrton, o segredo para voltar a vencer no Rio é a cautela.