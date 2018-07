Azarões vão para cima de Borussia e Manchester na Liga dos Campeões

SÃO PAULO - Zenit e Olympiacos entram em campo nesta terça-feira para desafiar o favoritismo de Borussia Dortmund e Manchester United na Liga dos Campeões. Tanto o time russo quanto o grego acham possível avançar para as quartas de final e sabem que, para atingir essa meta, não podem desperdiçar a chance de conseguir um bom resultado em casa.

O Zenit receberá o Borussia Dortmund, atual vice-campeão do torneio. Para o volante Tymoschuk, que na temporada passada foi campeão pelo Bayern de Munique, o adversário de não está com essa bola toda. "O Borussia está longe do nível que mostrou na última temporada."

A equipe russa não disputa uma partida oficial desde 11 de dezembro, uma vez que o campeonato nacional está parado por causa do inverno. Nos amistosos que vem disputando, o destaque tem sido Hulk.

Na Grécia, o Olympiacos enfrentará um Manchester que não é sombra do que era sob o comando de Alex Ferguson. "Podemos dar um belo susto neles", disse o técnico espanhol Michel González, que dirige o Olympiacos há um ano e, nesse período, está invicto tanto em jogos pelo Campeonato Grego quanto pela Copa da Grécia.