Azpilicueta promete mais dedicação no Mundial após perder título para o Corinthians em 2012

Único remanescente do Chelsea que perdeu para o Corinthians na final do Mundial de 2012, o lateral-direito espanhol Cesar Azpilicueta admitiu nesta terça-feira que menosprezou a dificuldade de disputar o torneio da Fifa. Por isso, ele prometeu maior dedicação no Mundial, a começar pela semifinal contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta.

"Acho que, depois de dez anos, percebi como é difícil vencer o Mundial", disse o jogador, nesta terça. "Perdemos aquela final para o Corinthians e eu tinha um sentimento diferente na época. Era minha primeira temporada, estávamos em todas as competições. Talvez parecesse mais fácil do que realmente era."

Na época, Azpilicueta começou no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo, disputado em Yokohama, no Japão. "Com o tempo, você percebe como é difícil chegar até lá. Primeiro é preciso buscar, no Campeonato Inglês, a vaga para a Liga dos Campeões. E aí precisa vencer a Liga para poder chegar até aqui."

A lição, segundo o lateral, foi aprendida. "Agora precisamos tirar o melhor de tudo, a começar pelo jogo de amanhã. Mas será muito difícil. E espero que aquela experiência ruim nos ajude neste torneio", afirmou o capitão do Chelsea.

O lateral reconheceu que a derrota naquela final de dez anos atrás ainda dói. "Foi muito difícil sofrer aquela derrota. Vimos como o Corinthians se preparou para o jogo e algumas vezes pequenos detalhes podem fazer a diferença. E, naquele dia, não estávamos no nosso melhor nível. E isso, claro, machucou bastante."

Para o espanhol, aquela derrota e a chance de levar o Chelsea ao seu primeiro título mundial são os principais motivadores do time. "Estou muito motivado. Perder aquele jogo em 2012 doeu muito. E ser campeão mundial pelo clube seria incrível. Tem um grande significado para todo mundo."