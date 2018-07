Azul foi a cor da moda para rivais de São Paulo

As terceiras camisas se tornaram uma tradição no futebol brasileiro nos últimos anos. As equipes optam por um uniforme que fuja do convencional e, claro, tenha potencial de vendas. Vestir o azul foi coincidência que uniu Palmeiras, Corinthians e Santos em 2016, ano em que o Serenity (um tom de azul claro) foi indicado ao lado do Rose Quartz pela Pantone, considerada uma autoridade em cores, com tendência para o ano.

A escolha, segundo Nike, Adidas e Kappa, responsáveis pela confecção das camisas dos três rivais paulistas, não tem relação com o mundo da moda. A stylist Manu Carvalho concorda. "Não vejo muito de moda no futebol, infelizmente. Vejo mais uma conexão masculina, forte, no sentindo de trazer confiança, credibilidade do que uma influência da Pantone", avaliou.

Para ela, os clubes acertaram em optar pelo azul por outro motivo. "O azul é uma cor que todo mundo gosta. A pessoa, muitas vezes, diz que é sua cor preferida mesmo sem usar azul ou ter alguma coisa azul. É uma cor que traz uma emoção boa."

Curador da "Brasil, um país um mundo", maior exposição que já aconteceu no país sobre futebol em 2014 e que, entre outros aspectos culturais, abordou a moda no futebol, Ricardo Corrêa, que tem mais de 30 anos de experiência com fotojornalismo, vê um pouco da influência da indústria na escolha do azul, embora indica que, neste caso, há o peso de ser uma cor neutra em relação aos rivais.

"O clube rejeita algumas cores. A indústria apresenta opções e escolhe o azul por ser a cor do momento. Aconteceu isso com o Fluminense, quando escolheu o laranja. Com o Corinthians mesmo, quando optou pelo roxo. Aconteceu muito na Europa e agora está acontecendo aqui", comentou Ricardo. "A indústria quer que o olhar seja confortável, favorável ao consumo, com uma estratégia de venda que respeitem as premissas do clube", acrescenta.

Entre os três rivais, apenas o Corinthians não carrega o azul em sua história. A Nike, que confecciona o material esportivo do clube, quis mostrar que não há explicação (nem cor) na paixão do corintiano pela equipe, segundo Barbara Casara, diretora de marca para futebol da Nike do Brasil.

A Adidas explicou que tratou de homenagear Fernando Prass, herói da conquista da Copa do Brasil em 2015 e, por isso, lançou o uniforme que o goleiro utilizou na decisão como terceira camisa. A Kappa seguiu uma tendência de anos anteriores, quando o Santos teve duas camisas azuis (uma escura e outra clara), ainda confeccionadas pela Nike.

Para Manu Carvalho, o Corinthians foi mais feliz no designer da camisa. "Essa espécie de degradê é uma tendência na moda esportiva que usamos diariamente. É uma camisa de futebol mas que podemos usar no dia a dia, porque tem um estilo moderno...", comentou. "Essas camisas que têm menos cara de camisa típica de futebol geram desejo em mais pessoas."

A stylist reforça o aspecto da escolha certa dos três clubes pelo azul. "É um cor que todos vão gostar, vão comprar... Não é uma cor que repele. Você tem de levar isso em consideração quando escolhe uma cor. O azul não tem erro."

As empresas não divulgam os números de vendas de camisas. Nas redes sociais, é possível notar um equilíbrio de forças. Há elogios na mesma proporção das críticas. Nos estádios, seja no Itaquerão, Vila Belmiro ou Allianz Parque, em 2016, o azul se misturou com o preto e branco de Corinthians e Santos e o verde do Palmeiras.