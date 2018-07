'Baby Barça' encanta Guardiola na Liga dos Campeões

O Barça, atual campeão, já está classificado para as oitavas de final, e por isso Guardiola preferiu testar jogadores recém-saídos da categoria de base, no confronto de terça-feira.

Os dez jogadores de linha que começaram o jogo tinham idade média pouco superior a 21 anos.

O meia Sergi Roberto, de 19 anos, abriu o placar contra o time bielorrusso aos 35 minutos. O zagueiro Martin Montoya, de 20 anos, ampliou com uma bomba aos 15 do segundo tempo, e Pedro, de 24 anos, marcou o terceiro três minutos depois, com um toque audacioso. O próprio Pedro fecharia o placar, aos 43, num pênalti sofrido pelo promissor meia Isaac Cuenca, de 20 anos.

Guardiola - ele próprio saído da "La Masia", o centro de formação do Barça - disse em entrevista coletiva que a apresentação do seu time B no Camp Nou foi "impecável em todos os sentidos da palavra". A imprensa local já apelidou esse time de "Baby Barça".

"Não é fácil colocar em campo sete caras do segundo time e passar a impressão de jogar bem", disse o técnico, que poupou a maior parte do time principal para o superclássico de sábado contra o Real Madrid.

"E isso não é algo que aconteça de um dia para o outro. É realmente legal que eles tenham todos podido participar e nos deixar orgulhosos. Eles são jogadores talentosos, e espero que possam ajudar o Barça no futuro."

(Reportagem de Iain Rogers)