Bacca marca três e garante vitória do Milan sobre Torino na estreia do Italiano

Bacca, que chegou a ser cotado por outros clubes antes do início da temporada, optou por seguir no Milan e começou a justificar a permanência aos 39 minutos da etapa inicial. Após cruzamento de Abate, ele mandou de cabeça para as redes.

Apesar de estar melhor na partida, os anfitriões foram surpreendidos logo aos três minutos do segundo tempo. Molinaro tocou para Belotti na área, que mandou para as redes. Mas o colombiano não deu nem tempo de o adversário comemorar. Dois minutos depois, ele aproveitou passe de Niang, contou com o vacilo do zagueiro e fez o segundo dele na partida.

O terceiro veio aos 17, em pênalti que Bacca cobrou para ampliar a vantagem. O Torino esboçou uma reação no fim com um gol de Baselli, mas não houve tempo para o empate. Os anfitriões ainda ficaram com um a menos com a expulsão de Paletta nos acréscimos.

O Milan volta a campo no próximo sábado, quando visitará o Napoli pela segunda rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Torino receberá o Bologna.