Bach propõe ações para diversificar Olimpíadas e baratear custos

Rompendo com a tradição de classificar uma única cidade como sede dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional (COI) abriu as portas nesta terça-feira a candidaturas mais amplas após 2016 – projetos multi-municipais, de todo um país, e até os quais deleguem determinadas competências a outras nações. A nova proposta, intitulada “Agenda Olímpica 2020”, faz parte de um conjunto de 40 recomendações reformistas do presidente do COI, Thomas Bach, que procura tornar a Olimpíada mais atrativas e menos custosas.

"Queremos criar uma maior diversidade nas candidaturas", disse Bach à imprensa no Museu Olímpico em Lausanne, na Suíça. "Não há uma solução única", reforçou. Em relação às propostas, o COI permitirá a organização de esportes e disciplinas completas fora da cidade anfitriã ou, em casos excepcionais, fora do país anfitrião, "em especial por função da geografia e sustentabilidade".

Isto seria um marco para os Jogos de Verão. As normas do COI já permitem a celebração de provas em um país vizinho à sede, na Olimpíada de Inverno. As proposições de Bach incluem, ainda, ampliar o limite atual de 28 modalidades, embora mantendo o total de 10.500 atletas e 310 pódios. Para a Olimpíada de Inverno, a restrição proposta é de 2.900 atletas e 100 eventos valendo medalha.

Incluir modalidades seria possível às cidades-sede – o que possibilitaria a inclusão de beisebol e softbol na Olimpíada de Tóquio, em 2020. Ambos, muito populares no Japão, saíram do calendário após os Jogos de Pequim, em 2008. Além disso, as recomendações abrangem medidas para renovar o processo de candidaturas, revisar o programa esportivo e criar uma cadeia de televisão olímpica para promover as categorias em anos sem Jogos.

A inclusão na Carta Olímpica, e em contrato com a cidade-sede, de uma cláusula contra a discriminação por orientação sexual também estaria em pauta. O mecanismo viria em resposta à polêmica criada em Sochi, 2014, causada por uma lei russa que proíbe a "propaganda gay".