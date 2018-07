Bachelet critica árbitragem da Copa América após gols anulados do Chile A presidente do Chile, Michelle Bachelet, fez um trocadilho espirituoso a respeito dos árbitros da Copa América nesta terça-feira, um dia depois de dois impedimentos polêmicos frustrarem a chance de a seleção anfitriã vencer uma partida que ganhava de virada do México.