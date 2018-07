Badstuber será operado e voltará a desfalcar o Bayern de Munique

O zagueiro Holger Badstuber voltou a viver o drama de uma grave lesão e ficará mais uma vez afastado do futebol por um longo período. Neste domingo, o Bayern de Munique informou que o alemão sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda na vitória por 2 a 0 sobre o Stuttgart, no último sábado, precisará passar por cirurgia e ficará alguns meses sem poder atuar.

As lesões parecem mesmo não largar Badstuber. O zagueiro voltou a atuar justamente neste início de temporada depois de um longo período afastado. Foram 20 meses seguidos sem poder entrar em campo graças a duas graves contusões nos ligamentos do joelho. O novo obstáculo na carreira, no entanto, não desmotiva o jogador.

"Obviamente estou desapontado agora, mas é claro que agora eu já sei como lidar com situações como essa. Não se preocupem, eu voltarei e reiniciarei do ponto em que parei depois de batalhar para retornar do meu longo período afastado por lesão. Eu não vou desistir", disse Badstuber ao site do Bayern.