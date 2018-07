Badstuber sofre fratura no treino do Bayern e pode perder Eurocopa O zagueiro alemão Holger Badstuber sofreu uma fratura no tornozelo durante treino do Bayern de Munique, neste sábado, e precisou ser operado. Fora do restante da temporada no clube, pois a recuperação da lesão deve durar três meses, o atleta da seleção alemã pode também perder a Eurocopa, que será disputada na França a partir do dia 10 de junho.