Bahia, Santa Cruz e Campinense vão à semi da Copa do Nordeste

O Bahia entrou em campo com a vantagem do empate por ter vencido na Arena Castelão, em Fortaleza, por 2 a 1 e levou um susto logo aos 20 minutos, quando Eduardo abriu o placar para o Fortaleza. Precisando de mais um gol, o time cearense se lançou ao ataque e levou um balde água fria aos 39 da segunda etapa. Juninho, que já havia marcado dois gols na partida de ida, acertou um lindo chute no ângulo e fez a festa da torcida presente na Arena Fonte Nova, em Salvador. Tudo igual e vaga dos baianos.

Na Arena Castelão, o Santa Cruz também jogava com a vantagem do empate, pois venceu por 2 a 1 no Recife. O Ceará precisava vencer pelo placar mínimo, já que havia marcado um gol fora de casa, mas Wallyson, aos 41 minutos, garantiu o gol da classificação pernambucana.

Debaixo de chuva no estádio Amigão, em Campina Grande, o Campinense perdeu para o Salgueiro por 2 a 1, mas ainda assim deixou o gramado comemorando. Isso porque venceu o primeiro jogo por 2 a 0, em Pernambuco, e garantiu uma vaga na semifinal da competição contra o Sport.

Mesmo jogando melhor, o time da casa pecava muito nas finalizações e pouco a pouco foi perdendo o controle do confronto. Tanto que, aos 44 minutos do primeiro tempo, o meia Paulinho Mossoró cobrou escanteio e viu o zagueiro Negretti afastar mal. No rebote, Ranieri chutou e Anderson Lessa desviou para o fundo das redes, no último lance da primeira etapa.

Com o placar inaugurado, a pressão em cima do Campinense só aumentou dentro de campo. Até que, aos 29 minutos, Piauí invadiu a grande área em velocidade e bateu na saída do goleiro Glédson, colocando de vez fogo no confronto. Mas, aos 35, Adalgisio Pitbull deixou o banco de reservas para receber dentro da grande área e bater firme para as redes.

O gol do time da casa tirou a felicidade do Salgueiro, mas não mudou o sonho. Isso porque, como o gol fora de casa é critério de desempate, os visitantes precisavam apenas de uma bola na rede para garantir uma vaga nas semifinais. Ainda assim, o Campinense jogou toda atrás da linha da bola e, mesmo com a derrota, comemorou a classificação.

Confira os resultados da rodada de volta das quartas de final da Copa do Nordeste:

Sábado

Sport-PE 1 x 0 CRB-AL (1 x 2)

Domingo

Ceará-CE 0 x 1 Santa Cruz-PE (1 x 2)

Bahia-BA 1 x 1 Fortaleza-CE (2 x 1)

Campinense-PB 1 x 2 Salgueiro-PE (2 x 0)