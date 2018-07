Bahia abre dois gols de vantagem, mas cede empate ao CRB e deixa o G4 da Série B

O Bahia chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas permitiu o empate do CRB em 2 a 2 neste sábado, mesmo jogando com um a mais durante todo o segundo tempo. Com isso, perdeu a sua vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro após o duelo disputado no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27.ª rodada da competição.

Os visitantes caíram para o quinto lugar com 40 pontos, mesma pontuação do CRB, que é oitavo pelo saldo de gols: 13 a 3. Os alagoanos, apesar da boa colocação, chegaram ao sexto jogo sem vencer e têm apenas uma vitória nas últimas 11 partidas.

O jogo mal havia começado e o atacante Allano, um dos mais criticados pela torcida do Bahia, abriu o placar. Aos três minutos, ele apareceu livre na segunda trave para testar cruzamento de Renato Cajá. A velocidade do jovem foi a principal arma baiana no primeiro tempo. Ainda no começo de jogo, Allano recebeu lançamento longo, mas Júlio César saiu nos pés do adversário e evitou o segundo.

O CRB teve dificuldades para tentar equilibrar a partida. O time alagoano não conseguiu criar no campo de ataque e só levou perigo em finalizações de fora da área. Zé Carlos e Diego Jussani arriscaram, mas Muriel estava lá para segurar a vantagem.

As coisas ficaram ainda mais complicadas para os donos da casa quando Flávio Boaventura foi expulso. O zagueiro acertou o rosto de Hernane com o pé, ao cortar uma bola, e recebeu o cartão vermelho direto. O atacante baiano caiu desacordado e teve convulsões no gramado.

Passado o susto e o primeiro tempo, o jogo ficou frio. O Bahia parou de jogar na segunda etapa e o CRB não teve forças para reagir. Mesmo com o nível fraco, os visitantes conseguiram anotar o segundo gol com Juninho, em jogada de bola parada. Aos 22 minutos, ele caprichou na cobrança de falta e acertou o canto esquerdo de Júlio César.

Boa parte da torcida do CRB foi embora e não viu a reação do time comandado pelo veterano centroavante Zé Carlos. Aos 25 minutos, Wellinton Júnior carimbou o travessão e assustou Muriel. Pouco tempo depois, Zé Carlos foi derrubado por Tiago e a arbitragem assinalou pênalti. O próprio artilheiro foi para a bola e diminuiu, aos 33. Quatro minutos depois, o artilheiro recebeu cruzamento da esquerda, dominou e fuzilou Muriel.

Pela 28.ª rodada, o Bahia volta a campo contra o Criciúma, na próxima sexta-feira, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No sábado, o CRB tenta a reabilitação contra o Bragantino, às 16 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 2 BAHIA

CRB - Júlio César; Bocão, Flávio Boaventura, Jussani e Diego; Olívio, Matheus Galdezani (Peri), Roger Gaúcho (Adalberto), Gérson Magrão e Assisinho (Wellington Júnior); Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

BAHIA - Muriel; Tinga, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho e Renato Cajá (Feijão); Allano (Misael), Hernane e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Allano, aos 3 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos 22, e Zé Carlos, aos 33 (pênalti) e aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Carlos (CRB); Tiago, Moisés, Jackson e Misael (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Flávio Boaventura (CRB).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).