Bahia acerta a contratação do pentacampeão Ricardinho

Ricardinho estava desempregado desde o começo de abril. Mesmo titular do Atlético-MG, ele foi dispensado pelo presidente Alexandre Kalil, que alegou que a saída do meia foi pedida por três técnicos diferentes, todos alegando que o jogador fazia questionamentos com terceiros. Reclamavam ainda que ele não respeitava a hierarquia do clube.

O jogador de 35 anos começou a carreira no Paraná clube, passou pelo Bordeaux, mas foi no Corinthians onde viveu sua melhor fase, jogando ali de 1998 a 2002. Foi para o São Paulo numa negociação histórica, mas também deixou o Morumbi pela porta dos fundos. Após um período jogando fora do País (defendeu Middlesbrough, Besiktas, e o Al-Rayyan, do Catar), voltou para o Brasil para atuar pelo Atlético-MG.

Nesta terça-feira, o Bahia já havia apresentado o zagueiro Diego Jussani, contratado junto à Ponte Preta. Antes, haviam chegado os goleiros Marcelo Lomba (Flamengo) e Jair (Bahia de Feira), os volantes Fahel (Botafogo) e Diones (Bahia de Feira), além dos atacantes Jobson (Botafogo) e João Neto (Bahia de Feira).