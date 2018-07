Bahia acerta com zagueiro Chicão, ex-Flamengo e Corinthians

O Bahia anunciou nesta sexta-feira aquela que é, pelo menos por enquanto, a sua principal contratação para a temporada. A equipe baiana vai contar, até dezembro, com o zagueiro Chicão, de 33 anos, que ganhou de tudo com o Corinthians e que vinha jogando pelo Flamengo, de onde foi dispensado no fim do ano passado.

O defensor começou a se destacar com a camisa do Figueirense, entre 2006 e 2007. No ano seguinte, chegou ao Parque São Jorge, jogando por seis temporadas no Corinthians. Ali, ganhou o Mundial, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Paulistão e a Série B. No Flamengo ficou uma temporada e meia, sendo campeão da Copa do Brasil e do Carioca.

"Chicão chega ao Bahia também para contribuir servir como liderança positiva, já que foi capitão por onde passou e colaborar com sua experiência em um grupo com muitos jovens", escreveu o Bahia em seu site oficial. Até a chegada de Chicão, o jogador mais conhecido do elenco baiano era o argentino Maxi Biancucchi.