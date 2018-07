Bahia acerta permanência do técnico Joel Santana

Joel Santana assumiu o comando do Bahia em setembro, com a missão de evitar o rebaixamento no Brasileirão. Conseguiu seu objetivo e ainda classificou o time para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

Feliz, Joel Santana já tinha dito que gostaria de continuar no cargo, mas sua permanência dependia do resultado da eleição presidencial do clube. E, com a continuidade da gestão, o técnico foi mantido.

"Minha vontade sempre foi de ficar, mas tinha que esperar a definição da eleição do presidente Marcelo, pois estou no Bahia graças a ele e por acreditar no projeto que tem", admitiu Joel Santana. "Estou muito feliz com a renovação e animado com a possibilidade de dar continuidade ao trabalho, dessa vez, iniciando desde a pré-temporada."

O treinador, inclusive, já fez os planos para a próxima temporada. "O nosso primeiro objetivo é bem claro: ser campeão baiano. Um time como o Bahia não pode ficar tanto tempo sem conquistar um Estadual e vou buscar meu terceiro título baiano pelo clube", comentou Joel Santana, que está em sua terceira passagem pelo time. "Tenho certeza que teremos um grande ano."