Bahia anuncia contrataçao do atacante Rhayner

SÃO PAULO - Em busca de um elenco melhor para o ano que vem, o Bahia continua se reforçando para a próxima temporada. Nessa sexta-feira, o clube de Salvador anunciou a contratação do atacante Rhayner. O jogador, que atuou pelo Fluminense neste ano, vai ficar na equipe de Salvador até o fim de 2014.

Revelado pelo Grêmio Barueri, o jogador ficou conhecido em 2012, quando ainda jogava pelo Náutico. Mesmo que faça poucos gols - foram apenas quatro em 47 partidas em 2013, Rhayner se destaca pela velocidade e entrega dentro de campo. Apesar do alto número de jogos pelo Fluminense, o atleta terminou o ano na reserva e não foi procurado para renovação de contrato.

Com apenas 23 anos, Rhayner chega com o aval do técnico Marquinhos Santos. Antes, o clube soteropolitano já havia anunciado a contratação do meia Branquinho, ex Atlético-PR. Outro jogador que chega é Rafael Galhardo. Na reserva do Santos, o lateral-direito deverá ser anunciado nos próximos dias.