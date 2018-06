Bahia anuncia contratação do centroavante Gilberto, ex-São Paulo

O Bahia anunciou nesta segunda-feira a contratação do centroavante Gilberto, ex-São Paulo e ex-Vasco. O jogador de 29 anos estava desde o início do ano no Yeni Malatyaspor, da Turquia, e assinou contrato até o final do ano.

+ Bahia busca o empate com o Botafogo por 3 a 3, mas segue na zona de rebaixamento

O atacante está em Salvador desde a última semana e participou do treino desta segunda-feira que visa o duelo contra o Corinthians, quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a Copa do Mundo.

Apesar de ter dito que está bem fisicamente, Gilberto ainda não está liberado para entrar em campo pelo Bahia. Como foi contratado junto a um clube do exterior, ele só poderá ser regularizado após a abertura das transferências internacionais, no próximo dia 20.

"Nunca assumiria uma coisa sem ter plena certeza de que poderia dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor com a camisa do Bahia. Meu principal compromisso é esse. Vou ajudar em todos os momentos. E fazer gol. O nove tem que fazer gol. Quero fazer muitos gols. O Bahia, com essa qualidade que tem, acho que vou fazer muitos gols", disse ao site do clube.

Gilberto assistiu na Arena Fonte Nova ao empate do Bahia com o Botafogo por 3 a 3 no domingo. O atacante elogiou o desempenho do time tricolor e acredita que o elenco ainda evoluirá no Campeonato Brasileiro. "Nossa equipe se portou muito bem. Nossa equipe saiu atrás no placar e buscou o tempo todo tempo o triunfo. Aos poucos, a gente vai se acertando", falou.

Os jogadores que aturam mais de 45 minutos fizeram um treinamento regenerativo nesta segunda-feira. Os demais atletas, incluindo Gilberto, desceram para o campo e participaram de uma atividade técnica com bola, sob o comando do auxiliar Cláudio Prates.

Além de São Paulo e Vasco, Gilberto soma passagens por Chicago Fire, Toronto, Portuguesa, Sport, Internacional, Vera Cruz e Santa Cruz.