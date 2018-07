Bahia anuncia retorno e Vander não fica no Fla em 2012

Principal revelação das divisões de base do clube em 2010, Vander chamou a atenção do Flamengo, que o contratou por empréstimo no fim daquele ano. O meia começou 2011 como titular e foi o autor do primeiro gol do Fla na temporada, na vitória sobre o América-MG por 2 a 1, em jogo amistoso no mês de janeiro.

O jogador, porém, foi prejudicado por lesões e ficou sete meses afastado do time carioca. Assim, ele disputou somente oito partidas em todo o ano. Diante das pouca chances que teve de atuar com a camisa rubro-negra, o meia de 21 anos optou por voltar para Salvador. Ele já atuou em 26 partidas pelo elenco profissional do Bahia, tendo marcado três gols.