Bahia anuncia Sérgio Soares como novo treinador para 2015

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia definiu nesta segunda-feira seu novo técnico para a temporada 2015. Será Sérgio Soares, que dirigiu o Ceará em boa parte do ano passado, até pedir demissão em outubro. O presidente do clube baiano, Marcelo Sant'Ana, explicou os motivos da escolha.

"Sérgio Soares tem perfil disciplinador e sabe trabalhar a base. Vem de duas boas temporadas no Ceará, com ótimo aproveitamento na Série B, título estadual, final do Nordeste. Antes, destacou-se no Santo André, passou no Atlético-PR. É um técnico que vem de bons trabalhos e está em ascensão", declarou.

Sérgio Soares estava no Ceará desde agosto de 2013. Naquele ano, levou o time à quinta posição da Série B. Em 2014, foi campeão estadual e chegou à final da Copa do Nordeste, na qual acabou derrotado pelo Sport. Na Série B, liderou durante boa parte da competição, mas em meio a uma queda vertiginosa de produção no segundo turno, pediu demissão. O clube acabou na oitava posição e não subiu para a elite nacional.

No Bahia, o treinador terá novamente o desafio de tentar o acesso. Antes, no entanto, disputará o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Em sua primeira entrevista, Sérgio Soares explicou como espera que o time atue em 2015.

"Gosto que meus times trabalhem sempre com muita velocidade, muita agressividade, procurando propor o jogo, independentemente se for em casa ou na casa do adversário. A gente espera fazer isso aqui no Bahia", comentou em entrevista à TV Bahêa.