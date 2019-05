Bahia aposta em esquema com três volantes por reabilitação contra o São Paulo

Com seis pontos na tabela, o Bahia busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro após ter perdido para o Athletico-PR na rodada passada. Contra o São Paulo, às 11h horas deste domingo, o técnico Roger Machado apostará em um meio de campo com três volantes. A intenção do treinador é dominar as ações pelo setor.

Por conta da opção de Roger, Ramires ficará no banco de reservas, enquanto Douglas, Elton e Gregore serão os titulares. O treinador explicou a escolha para enfrentar o São Paulo.

"A gente precisa diferenciar o que é posição, característica e função. É fundamental ter isso na cabeça. Quando se propõe abrir três jogadores com forte capacidade de receber e recuperar a bola no meio-campo, é para tentar ter controle de meio-campo maior", disse o treinador do Bahia.

Roger assegura, porém, que a ideia não é atuar retrancado no Morumbi. "Precisamos saber que temos três volantes com capacidade de jogo, bom passe, e dois jogadores abertos pelo lado que expõe o time adversário a velocidade nas suas costas. Não é mudança de sistema. Com Ramires jogamos com essa função por dentro contra o Athletico. Diante dessa necessidade de ter maior controle, testo essa opção", afirmou Roger.

O técnico não confirmou quem será o centroavante, mas a tendência é de que Fernandão seja titular e Gilberto fique como opção no banco de reservas. Na lateral direita, Ezequiel fará sua estreia pelo Bahia, já que Nino Paraíba está suspenso.