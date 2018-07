Bahia aposta em novo técnico na reta final do Campeonato Brasileiro

O Bahia recebe o Corinthians neste domingo, 16, a partir das 17 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com várias mudanças no time titular. Para tentar salvar a equipe do rebaixamento, o técnico Charles Fabian - que assumiu o posto na última terça-feira, após a demissão de Gilson Kleina - afastou alguns nomes do elenco, promoveu retorno de atletas que não jogavam há meses e mexeu no esquema tático.

Por decisão do novo treinador, os volantes Léo Gago e Uelliton e o meia-atacante Branquinho vão treinar separadamente até o fim do campeonato. Já o lateral-direito Galhardo, sem jogar há sete meses, não só foi reintegrado ao grupo, como deve ser titular na partida deste domingo.

Nos treinos durante a semana, o esquema mais utilizado pelo treinador teve a participação de quatro laterais no time titular, dois deles atuando como meias, abertos pelas pontas. "Não temos opção, temos de impor nosso ritmo para chegar às vitórias", explica o volante Bruno Paulista, que também volta a ter vaga na escalação do Bahia. "Só marcar não basta, temos de jogar."

Com 31 pontos, entre os quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa vencer os cinco jogos que restam para escapar da queda para a Série B sem depender de outros resultados.