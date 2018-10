Bahia aposta em retornos no duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

A euforia pela classificação inédita às quartas de final da Copa Sul-Americana passou, e agora o que importa é encerrar o jejum de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de avançar no torneio continental com o triunfo nos pênaltis sobre o Botafogo, em jogo no qual o técnico Enderson Moreira poupou alguns titulares, o Bahia terá retornos para o difícil duelo contra o Grêmio, marcado para as 21 horas deste sábado, no estádio do time gaúcho, pela 28.ª rodada.

Em momento ruim na competição nacional, o clube baiano ocupa a 14.ª colocação, com 30 pontos, e briga contra o rebaixamento. Para ajudar o time a se livrar dessa situação incômoda, Enderson terá à disposição seis jogadores que não foram relacionados contra o Botafogo. Entre os considerados titulares, retornam o zagueiro Lucas Fonseca, o volante Gregore e o meia Ramires. Além deles, também estão de volta os laterais Bruno, Paulinho e Léo.

Mas o treinador também terá desfalques. O zagueiro Tiago, que saiu de campo lesionado ainda no primeiro tempo no jogo da Sul-Americana, foi vetado pelo departamento médico e será substituído por Jackson. O outro zagueiro será Lucas Fonseca, uma vez que Douglas Grolli está suspenso. Enquanto isso, Gregore entra no lugar de Elton e Ramires na vaga de Vinícius.