Bahia aposta na força da torcida em São Paulo para confronto contra o Santos

Ignorando o mando do adversário e o fato de jogar longe de seu Estado, o Bahia aposta no apoio de sua torcida em São Paulo para o duelo deste domingo contra o Santos, às 11 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 16,ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente sabe o quanto a presença do torcedor no estádio faz toda a diferença e lá em São Paulo tem muito baiano. A gente pede para que o torcedor possa estar presente, incentivar, ajudar, porque a gente está em busca de um campeonato histórico", comentou o técnico Jorginho.

Embalado pela boa vitória sobre o Atlético Mineiro na última rodada, fora de casa, o Bahia subiu aos 19 pontos e segue brigando pelas posições intermediárias da tabela de classificação. Um novo resultado favorável neste domingo, assim, pode aproximar o clube das primeiras colocações - e iniciar a busca pela campanha histórica projetada por Jorginho.

Se terá o desfalque certo do volante Matheus Sales, suspenso com o terceiro cartão amarelo, Jorginho tem duas opções para substitui-lo: Renê Júnior e Edson, que retornam ao time baiano. Um deles atuará no meio de campo ao lado de Juninho.