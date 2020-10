Bahia aposta na repetição do time para manter o embalo contra o Fluminense

Aliviado depois de ter deixado a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, o Bahia volta a campo neste domingo contra o Fluminense, às 16 horas, no Maracanã, pela 15.ª rodada.

O triunfo na última quarta-feira fez o time chegar aos 15 pontos e subir para a 13.ª colocação, beneficiado pelos tropeços dos seus concorrentes diretos na luta para fugir da zona de queda. Um novo tropeço, porém, pode colocar o Bahia novamente entre os últimos colocados.

Leia Também Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo, escalação e arbitragem

Satisfeito com a atuação do time contra o Vasco da Gama, o técnico Mano Menezes vai manter a mesma formação. Principalmente porque o zagueiro Juninho e o volante Gregore foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira e pegaram apenas um jogo de suspensão, já cumpridos.

"Temos alguns aspectos importantes para levar em consideração, alguns desgastes de jogo para outro jogo. Mas a equipe foi bem e, na medida que isso te dá segurança, a tendência é manutenção", disse Mano Menezes.

Desfalques na última rodada, o lateral-direito Nino Paraíba e o meia Rodriguinho participaram do treinamento desta sexta-feira, mas devem ficar apenas como opções no banco de reservas para o decorrer da partida.