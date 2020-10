Bahia aposta no 'copeiro' Mano Menezes para sonhar com a Sul-Americana

Mano Menezes é um técnico "copeiro". Três vezes campeão da Copa do Brasil com Corinthians e Cruzeiro, e finalista da Copa Libertadores com o Grêmio, o gaúcho colocará toda experiência a favor do Bahia nesta quinta-feira, às 21h30, no duelo contra o Melgar no Estádio Nacional de Lima, no Peru, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

"São critérios, são regulamentos e comportamentos diferentes. A equipe precisa aprender a se comportar. São 180 minutos. Ou você passa ou fica pelo caminho. Temos um primeiro jogo fora de casa, tem que ter um entendimento de tentar trazer para sua casa a capacidade de decidir, se não for possível decidir no primeiro, o que quase nunca acontece para ninguém. Temos que ter maturidade, e é para isso que estamos preparando a equipe", explicou Mano Menezes.

Para o jogo de ida, Mano não terá o lateral-direito João Pedro, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e também com o meia Rodriguinho, sem condições de jogo. Apesar do mistério feito pelo treinador, o Bahia deverá ter as entradas de Daniel, Rossi e Gilberto nas vagas de Edson, Ramon e Fessin, respectivamente.

Se o Bahia chega à segunda fase após ter despachado o Nacional, do Paraguai, o Melgar só conseguiu a vaga nos pênaltis contra o Nacional Potosí, da Bolívia. Derrotado pelo Real Garcilaso, por 3 a 1, na rodada de abertura do Campeonato Peruano, o Melgar amarga a penúltima colocação do Grupo B.