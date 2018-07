Bahia aposta no retorno de Souza para vencer o Grêmio

No período de inatividade do atacante, a equipe baiana somou apenas cinco pontos - uma vitória, dois empates e três derrotas - e viu a zona de rebaixamento se aproximar mais uma vez. Com 36 pontos, o Bahia é o primeiro fora do grupo ameaçado de queda para a Série B, apenas 3 pontos à frente do Sport, o 17.º colocado.

Principal esperança de gols do time, Souza afirma que o jogo contra o Grêmio será "uma guerra". "Vamos dar tudo para sair com os três pontos porque não podemos entrar na zona de rebaixamento na reta final do campeonato", justificou.

Além de Souza, o técnico Jorginho pode contar com o volante Hélder, também recuperado de lesão muscular, e com o atacante Jones, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, no último sábado. O único desfalque é o volante Fahel, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, deve entrar Fabinho.