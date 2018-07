Bahia apresenta várias novidades contra o Corinthians

Na defesa, o lateral-esquerdo Jussandro, titular até então, cede a vaga para Raul, que agradou ao técnico nos treinos. O meio de campo tem as entradas dos volantes recém-contratados Rafael Miranda e Fabrício Lusa, nas vagas antes ocupadas por Diones e Hélder. A jovem revelação Anderson Talisca, que desfalcou o time no início do campeonato por estar na seleção brasileira sub-20, também deve estrear na competição no lugar de Ryder.

Apesar de Cristóvão Borges não confirmar o time, o que não deve mudar é a distribuição tática do time. Mesmo tendo feito muitos testes para deixar a equipe mais ofensiva, com dois volantes e três meias, o Bahia deve voltar ao Brasileirão com a mesma linha de três volantes do início do campeonato, com dois meias avançados e o centroavante Fernandão como referência no ataque.

Único volante a permanecer entre os titulares desde o início da competição, o experiente Fahel acredita que o Corinthians é um dos candidatos ao título, mas vê boas chances de vitória sobre a equipe paulista. "O Bahia mostrou que vem trabalhando forte para vencer os adversários e ficar na parte de cima da tabela", disse. "Se fizermos nosso papel, vamos ganhar ainda mais confiança para a competição".