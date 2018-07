Bahia arranca empate no fim com o Luverdense e segue firme no G-4 da Série B

A vitória não veio, mas o Bahia conseguiu um ponto que pode ser decisivo na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Com um jogador a mais em quase todo o segundo tempo, o time baiano suou e teve sorte para arrancar um empate nos acréscimos contra o Luverdense por 2 a 2, neste sábado, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). O duelo foi válido pela 36.ª rodada.

O empate foi um bom resultado pelas circunstâncias do jogo, já que a igualdade saiu apenas aos 48 minutos através do atacante Edigar Júnio. O ponto somado fez os baianos chegarem aos 60 pontos, na quarta colocação - estavam na vice-liderança antes da rodada. São dois pontos a mais que Náutico e Londrina, primeiros fora do G4.

O time baiano ainda aumenta a sua invencibilidade para sete rodadas, com cinco vitórias e dois empates. Agora precisa somar quatro pontos nas últimas rodadas contra Bragantino, em casa, e o já campeão Atlético Goianiense, fora, para subir sem depender de ninguém.

O Luverdense, por outro lado, apenas cumprirá tabela nas últimas rodadas, quando receberá o Goiás, em Lucas do Rio Verde, e visitará o CRB, em Maceió. O time mato-grossense encerra a rodada na 10.ª colocação, com 52 pontos. E já sabe que vai ficar sem o técnico Júnior Rocha, que acertou a sua ida para o Novorizontino, onde vai disputar pela primeira vez o Campeonato Paulista.

Em um primeiro tempo de pouca inspiração de ambos os lados, o Luverdense foi mais eficiente e conseguiu abrir o placar aos 33 minutos. O atacante Rafael Silva disparou com liberdade pela esquerda e bateu cruzado da entrada da área. O goleiro Muriel espalmou nos pés de Jean Patrick, que apenas completou.

Na segunda etapa, o Bahia deu a impressão de chegaria fácil à virada. Logo aos três minutos, empatou. O atacante Misael tocou na direita para Edigar Júnio, que bateu cruzado e rasante no canto direito do goleiro Diogo Silva. A situação ficou ainda mais favorável aos cinco, quando Jean Patrick foi expulso por agredir o atacante Hernane.

Os baianos, entretanto, não conseguiram aproveitar a vantagem numérica. Além de esbarrarem na forte marcação adversária, cederam espaço para o time da casa marcar o segundo. Aos 28 minutos, o atacante Raphael Macena chutou da entrada da área e o goleiro Muriel deu um murro na bola, mas para dentro da área. No rebote, o meia Diogo Sodré encheu o pé para marcar.

No final, aos 48 minutos, os visitantes conseguiram um empate heroico. Edigar Júnio desviou com o pé o cruzamento da esquerda e garantiu o empate. Para o Bahia, uma igualdade com a sensação de vitória.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 2 x 2 BAHIA

LUVERDENSE - Diogo Silva; Raul Prata, Gabriel Valongo, Everton e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo, Sérgio Mota (Diogo Sodré) e Douglas Baggio; Rafael Silva (Raphael Macena) e Alfredo (Tozin). Técnico: Júnior Rocha.

BAHIA - Muriel; Eduardo, Tiago Pagnussat, Lucas Fonseca e Moisés; Feijão (Misael), Renê Júnior (Victor Rangel), Luiz Antônio e Régis (Renato Cajá); Edigar Júnio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Jean Patrick, aos 31 minutos do primeiro tempo; Edigar Júnio, aos 3 e aos 48, e Diogo Sodré, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho (Luverdense); Tiago Pagnussat e Hernane (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Jean Patrick (Luverdense).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA - R$ 11.030,00.

PÚBLICO - 1.326 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).