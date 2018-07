Bahia assegura permanência de Jorginho para 2013 Depois de poucos dias de negociação, a diretoria do Bahia confirmou a renovação de contrato com o técnico Jorginho. O novo vínculo com o treinador, que ajudou a equipe a escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, tem validade de um ano, até o fim da temporada 2013.