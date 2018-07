Bahia assume a liderança e Guaratinguetá entra no G-4

Esta foi a quarta vitória em cinco jogos do clube baiano, que segue invicto, com 13 pontos. Por outro lado, a crise aumentou no Sport, que contratou o técnico Toninho Cerezo, nesta sexta-feira. O time segue sem vencer, com apenas um ponto, na zona de rebaixamento.

O Guaratinguetá também tem motivos para comemorar. O time bateu o atual vice-campeão paulista, Santo André, por 3 a 1, no Vale do Paraíba, e chegou aos 11 pontos, na zona de acesso. Os visitantes seguem com quatro pontos, no 15.º lugar.

No outro duelo paulista, o São Caetano derrotou a Ponte Preta por 3 a 1, em São Caetano do Sul. A equipe mandante, com o resultado, aproxima-se dos líderes, com oito pontos. O time de Campinas, por sua vez, perdeu a invencibilidade e continua com seis pontos, na 13.ª posição.

O sábado ainda teve outros dois jogos. o Icasa venceu o lanterna Duque de Caxias, por 3 a 1, em Juazeiro do Norte. O time cearense pulou para a 11.ª posição, com sete pontos. Os visitantes continuam sem somar pontos.

Por fim, no único empate da rodada, Brasiliense e Figueirense ficaram no 1 a 1, em Taguatinga. O clube do Distrito Federal segue entre os primeiros colocados, com oito pontos. Enquanto isso, os catarinenses estão no 12.º lugar, com sete pontos.

A rodada teve início nesta sexta-feira, com quatro partidas. A Portuguesa venceu o duelo paulista contra o

Bragantino, por 2 a 0. Coritiba e Paraná venceram ASA e Vila Nova, respectivamente, por 2 a 1 e 1 a 0. Já Náutico e América-RN empataram por 2 a 2.

Confira os resultados da quinta rodada da Série B:

Sexta-feira

Paraná-PR 1 x 0 Vila Nova-GO

ASA-AL 1 x 2 Coritiba-PR

Náutico-PE 2 x 2 América-RN

Portuguesa-SP 2 x 0 Bragantino-SP

Sábado

Bahia-BA 2 x 0 Sport-PE

Icasa-CE 3 x 1 Duque de Caxias-RJ

Brasiliense-DF 1 x 1 Figueirense-SC

São Caetano-SP 3 x 1 Ponte Preta-SP

Guaratinguetá-SP 3 x 1 Santo André-SP

21h

América-MG x Ipatinga-MG