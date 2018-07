Bahia assume ponta da Série B em rodada dos visitantes

O Náutico manteve seu ritmo ofensivo e surpreendeu o Figueirense por 2 a 1, em Florianópolis. O Bahia foi melhor ainda e, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, enfiou 4 a 0 no Vila Nova. O Paraná também aproveitou a fragilidade do Duque de Caxias para golear o time fluminense por 5 a 1, chegando aos nove pontos. Os cariocas estão na lanterna, com quatro derrotas.

O Coritiba contou com a sorte para bater o Brasiliense, por 2 a 1, porque fez seu segundo gol somente nos acréscimos. Mesmo sendo mandante, fez seu jogo na Arena Joinville, onde cumpre 10 jogos de punição por causa da invasão de campo no final do Brasileirão do ano passado. Esta foi sua primeira vitória, que o deixou com cinco pontos, em 13.º lugar. O Brasiliense, que perdeu a invencibilidade, tem sete pontos, em oitavo.

O Guaratinguetá foi até Campinas e se manteve invicto ao garantir o empate, por 1 a 1, com a Ponte Preta. O time do Vale do Paraíba, com oito pontos, está em quarto lugar, contra seis da equipe campineira, em nono, também sem perder. Quem subiu foi o América-MG, que fez 2 a 0 sobre o América-RN, no em Natal, chegando aos oito pontos. O time potiguar, com dois, ocupa a 16.ª posição.

A Portuguesa subiu para o sexto lugar, com sete pontos, ao bater o Santo André por 4 a 3, no Bruno José Daniel, no ABC. O time da casa, com quatro pontos, ocupa a 15.ª posição. O ASA também chegou aos sete pontos, em sétimo lugar, ao vencer o Ipatinga por 2 a 1, no interior de Minas Gerais. O time mineiro é vice-lanterna, com quatro derrotas.

Em Bragança Paulista, Bragantino e São Caetano empataram por 1 a 1. O time da casa, com seis pontos, está em décimo, enquanto o do ABC paulista, com cinco, ocupa a 12.ª posição.

Quem continua decepcionando é o Sport que, mesmo atuando na Ilha do Retiro, no Recife, perdeu para o Icasa por 2 a 1, ficando em 18.º lugar, na zona do rebaixamento, com apenas um ponto. O time cearense, com sua primeira vitória, atingiu os quatro pontos, em 14.º lugar.

Confira a 4.ª rodada da Série B:

Ipatinga 1 x 2 ASA

Figueirense 1 x 2 Náutico

Duque de Caxias 1 x 5 Paraná

Bragantino 1 x 1 São Caetano

Coritiba 2 x 1 Brasiliense

Ponte Preta 1 x 1 Guaratinguetá

Vila Nova 0 x 4 Bahia

Sport 1 x 2 Icasa

América-RN 0 x 2 América-MG

Santo André 3 x 4 Portuguesa