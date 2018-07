Bahia avança nos pênaltis e define quartas da Copa SP A última vaga para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ficou com o Bahia, que derrubou o Juventude nos pênaltis por 9 a 8, depois do empate sem gols no tempo normal. Este duelo aconteceu nesta sexta-feira no estádio Hermínio Ometto, na cidade de Araras. Os duelos das quartas estão definidos.