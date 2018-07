Bahia bate o Goiás no Serra Dourada, afunda o rival e entra no G4 Mesmo jogando fora de casa, o Bahia conquistou importante vitória nesta terça-feira e voltou para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano bateu o Goiás por 2 a 0 no Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela sétima rodada. Com a vitória, a equipe de Doriva chega aos 14 pontos, assumindo a terceira colocação. O líder é o Vasco, com 19, seguido pelo Atlético-GO, com 16.